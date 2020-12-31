Рубль за коронавирусный год потерял шестую часть стоимости.

По данным Мосбиржи, рубль в уходящем году просел на 16,5% к доллару и на 24% к евро. Помимо коронавируса, это стало следствием падения цен на нефть и санкций. Эксперты, опрошенные Bloomberg, считают, что сильное падение может сделать рубль одним из главных бенефициаров восстановления в следующем году. Помешать этому могут только жесткие санкции со стороны Запада.
2020-12-31T02:04:17+03:00
2020-12-31T02:04:22+03:00
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02:04, 31 декабря 2020
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