Рубль за коронавирусный год потерял шестую часть стоимости.

По данным Мосбиржи, рубль в уходящем году просел на 16,5% к доллару и на 24% к евро. Помимо коронавируса, это стало следствием падения цен на нефть и санкций. Эксперты, опрошенные Bloomberg, считают, что сильное падение может сделать рубль одним из главных бенефициаров восстановления в следующем году. Помешать этому могут только жесткие санкции со стороны Запада.