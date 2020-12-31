Яна Габбасова стала победительницей девятого сезона вокального шоу «Голос».

Габбасовой отдали предпочтение более 51% телезрителей. Финал транслировался вечером в среду в прямом эфире Первого канала. Победительница получила в качестве награды домашнюю студию звукозаписи. Лучшим наставником сезона признан Баста, набравший 31% голосов зрителей.
2020-12-31T01:11:14+03:00
2020-12-31T01:11:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:11, 31 декабря 2020
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