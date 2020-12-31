Иран выплатит компенсации семьям погибших при крушении украинского самолета, сбитого под Тегераном.

Как передает Рейтер, согласно достигнутым договоренностям, они получат по 150 тысяч долларов. Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», летевший в Киев, разбился год назад после вылета из Тегерана. Погибли 176 человек. Корпус стражей исламской революции признал, что лайнер был по ошибке сбит из ЗРК «Тор-М1».