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01:10, 31 декабря 2020

Иран выплатит компенсации семьям погибших при крушении украинского самолета, сбитого под Тегераном.

Как передает Рейтер, согласно достигнутым договоренностям, они получат по 150 тысяч долларов. Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», летевший в Киев, разбился год назад после вылета из Тегерана. Погибли 176 человек. Корпус стражей исламской революции признал, что лайнер был по ошибке сбит из ЗРК «Тор-М1».



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