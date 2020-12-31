Не менее 22 человек погибли в результате нападения на аэропорт Адена в среду.

Как передает Associated Press, еще 50 — получили ранения. Власти Йемена считают, что речь идет о террористической атаке. При этом никто из пассажиров правительственного самолета, на который было совершено нападение, не пострадал. По одной из версий, атака могла быть совершена с помощью беспилотников. Кроме того, по некоторым данным, по аэропорту был произведен минометный обстрел.