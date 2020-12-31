Борис Джонсон подписал соглашение об отношениях Великобритании с ЕС после «Брекзита».

За несколько часов до этого большинством голосов соглашение было одобрено Палатой общин. Для формального вступления в силу документ должны утвердить Палата лордов и королева Елизавета II. Соглашение регулирует отношения Евросоюза и Великобритании в торговле, транспортном сообщении, энергетической сфере и в вопросах безопасности.
2020-12-31T01:07:47+03:00
2020-12-31T01:07:51+03:00
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01:07, 31 декабря 2020
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