Борис Джонсон подписал соглашение об отношениях Великобритании с ЕС после «Брекзита».

За несколько часов до этого большинством голосов соглашение было одобрено Палатой общин. Для формального вступления в силу документ должны утвердить Палата лордов и королева Елизавета II. Соглашение регулирует отношения Евросоюза и Великобритании в торговле, транспортном сообщении, энергетической сфере и в вопросах безопасности.