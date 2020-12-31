Минздрав дал разрешение на клинические испытания т.н. «антидота» от COVID-19.

Как рассказала руководитель Федерального медико-биологического центра ФМБА Вероника Скворцова, препарат должен подавлять чрезмерный ответ иммунной системы и может стать первым в мире средством такого рода. По ее словам, доклинические исследования «антидота» показали эффективность более 99% и высокую безопасность. В рамках первой фазы клинических испытаний ученые детально изучат безопасность и переносимость препарата у здоровых добровольцев, набор которых уже начат.