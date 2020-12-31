Правительство получило право регулировать цены на социально значимые товары.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Кабмин сможет устанавливать на них предельные уровни цен, если они вырастут на 10% в течение 60 дней. Ранее закон о госрегулировании цен на социально значимые товары подписал президент.
2020-12-31T01:04:30+03:00
2020-12-31T01:04:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 31 декабря 2020
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