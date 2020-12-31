Правительство получило право регулировать цены на социально значимые товары.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Кабмин сможет устанавливать на них предельные уровни цен, если они вырастут на 10% в течение 60 дней. Ранее закон о госрегулировании цен на социально значимые товары подписал президент.