Уходящий год стал самым жарким в истории метеонаблюдений в Москве

По данным метеостанции МГУ, среднегодовая температура составила 8 градусов. До этого самым теплым годом в столице считался предыдущий 2019-й. Нынешний рекорд связан с аномально теплой и почти бесснежной зимой, а также очень теплой осенью. Все пять самых теплых лет, по словам специалистов, отмечены в XXI веке, это 2020, 2019, 2015, 2008 и 2007 годы.
2020-12-31T00:06:06+03:00
2020-12-31T00:06:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:06, 31 декабря 2020
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