Уходящий год стал самым жарким в истории метеонаблюдений в Москве

По данным метеостанции МГУ, среднегодовая температура составила 8 градусов. До этого самым теплым годом в столице считался предыдущий 2019-й. Нынешний рекорд связан с аномально теплой и почти бесснежной зимой, а также очень теплой осенью. Все пять самых теплых лет, по словам специалистов, отмечены в XXI веке, это 2020, 2019, 2015, 2008 и 2007 годы.