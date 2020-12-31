РБК: Минприроды РФ собирается покинуть чиновник, который отвечает за Арктику и международное сотрудничество

Министерство природы России, как пишет интернет-издание РБК, собирается покинуть чиновник, который отвечает за Арктику и международное сотрудничество. Замминистра Константин Румянцев до сентября отвечал за вопросы, связанные с утилизацией отходов. Именно работу Минприроды в этом направлении за последний год критиковали как в правительстве, так и в Счетной палате. О предстоящей отставке Румянцева сказал источник в министерстве и подтвердил представитель ведомства.
2020-12-31T00:04:20+03:00
2020-12-31T00:04:20+03:00
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00:04, 31 декабря 2020
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