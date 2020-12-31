РБК: Минприроды РФ собирается покинуть чиновник, который отвечает за Арктику и международное сотрудничество

Министерство природы России, как пишет интернет-издание РБК, собирается покинуть чиновник, который отвечает за Арктику и международное сотрудничество. Замминистра Константин Румянцев до сентября отвечал за вопросы, связанные с утилизацией отходов. Именно работу Минприроды в этом направлении за последний год критиковали как в правительстве, так и в Счетной палате. О предстоящей отставке Румянцева сказал источник в министерстве и подтвердил представитель ведомства.