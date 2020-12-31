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00:03, 31 декабря 2020

Роскомнадзор анонсировал первые штрафы для СМИ, которых российские власти признали иностранными агентами

Речь идёт о девяти интернет-изданиях.

В следующем месяце Роскомнадзор планирует выписать в общей сложности восемнадцать протоколов в отношении СМИ из специального реестра министерства юстиции, которые не сопровождали свои публикации отметкой «иностранный агент». В ведомстве не уточнили, кого именно будут штрафовать, но отметили, что все издания, о которых идёт речь, принадлежат одному юридическому лицу.

Девять протоколов будут предназначены для компании, а еще девять – для её генерального директора. Чиновники добавили, что эти документы планируется передать в мировой суд.

Агентство «Интерфакс» тем временем сообщает, что уведомления от Роскомнадзора о составлении этих протоколов уже получили в корпорации «Радио Свободная Европа / Радио Свобода». По каждому из них ей грозят штрафы до пятисот тысяч рублей, то есть общая сумма взысканий, если суд согласится с ведомством, составит почти пять миллионов.

В эту корпорацию входят такие интернет-издания, как «Кавказ. Реалии», «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время» и другие.

Ранее Роскомнадзор потребовал от ряда СМИ сопровождать каждую свою публикацию указанием, что они созданы или распространены юридическим лицом, «выполняющим функции иностранного агента». Размер шрифта этой подписи должен быть в два раза больше основного текста.



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