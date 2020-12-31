Российские регионы ввели массовые ограничения на новогодние праздники

Самые строгие запреты ждут жителей Петербурга. В северной столице, которая по числу заражённых коронавирусом уступает только Москве, до 3-го января не будут работать рестораны, бары и кафе. Музеи, театры выставки откроются неделей позже. Не будет автобусных экскурсий для туристов. В Москве ограничений для мест, где можно провести досуг, власти вводить не стали, правда, встретить Новый год в ресторане не удастся: заведения общепита в столице работают до 11-ти вечера. В подавляющем большинстве регионов власти ввели ограничения, при этом их почти нет в Калуге. Жители и гости города смогут посетить парад Дедов Морозов и Снегурочек. Запланированы концертные программы и ледовые шоу, сообщила пресс-служба правительства области. В Татарстане рестораны и кафе в новогоднюю ночь закроют только в три утра, в Башкирии они будут работать без ограничений. В регионе, где небольшой прирост заболевших, в праздники продолжат работу театры и горнолыжные курорты.

Специалисты предупреждают, что увеличение поездок в праздники может отрицательно сказаться на количестве заболевших в стране.