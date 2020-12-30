Более 300 объектов в Чечне, по данным Русской службы ВВС, названы в честь членов семьи главы Чечни Рамзана Кадырова

Более 300 объектов в Чечне, по данным Русской службы ВВС, названы в честь членов семьи главы республики Рамзана Кадырова. Журналисты обратили внимание, что чем ближе населенный пункт находится к значимым для чеченского руководителя местам, тем больше в нем встречается связанных с ней улиц. Чаще всего встречается имя Ахмата-Хаджи Кадырова, затем — самого Рамзана, а также — матери и дедушки нынешнего главы республики.