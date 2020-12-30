Более 300 объектов в Чечне, по данным Русской службы ВВС, названы в честь членов семьи главы Чечни Рамзана Кадырова

Более 300 объектов в Чечне, по данным Русской службы ВВС, названы в честь членов семьи главы республики Рамзана Кадырова. Журналисты обратили внимание, что чем ближе населенный пункт находится к значимым для чеченского руководителя местам, тем больше в нем встречается связанных с ней улиц. Чаще всего встречается имя Ахмата-Хаджи Кадырова, затем — самого Рамзана, а также — матери и дедушки нынешнего главы республики.
2020-12-30T23:06:31+03:00
2020-12-30T23:06:31+03:00
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23:06, 30 декабря 2020
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