Нигерия выставила на аукцион в интернете 20 сверхзвуковых истребителей Миг-21

Страна купила их еще у Советского Союза почти полвека назад. Последние 30 лет, как передает агентство РИА «Новости», боевые самолеты не использовались, поскольку Москва перестала оказывать Нигерии материально-техническую помощь. Стоимость лота не сообщается. Покупателю вместе с самолетами предоставят несколько новых двигателей и запчастей с ним.