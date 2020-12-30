Нигерия выставила на аукцион в интернете 20 сверхзвуковых истребителей Миг-21

Страна купила их еще у Советского Союза почти полвека назад. Последние 30 лет, как передает агентство РИА «Новости», боевые самолеты не использовались, поскольку Москва перестала оказывать Нигерии материально-техническую помощь. Стоимость лота не сообщается. Покупателю вместе с самолетами предоставят несколько новых двигателей и запчастей с ним.
2020-12-30T23:05:53+03:00
2020-12-30T23:05:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:05, 30 декабря 2020
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