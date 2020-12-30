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23:05, 30 декабря 2020

КС Украины признал незаконным указ Владимира Зеленского об отстранении от должности главы суда Александра Тулицкого

Конституционный суд Украины признал незаконным указ президента Владимира Зеленского об отстранении от должности главы суда Александра Тулицкого. Глава государства вышел за пределы своих полномочий, — сказали представители инстанции. Там также напомнили об уголовной ответственности за вмешательство в деятельность судебных органов. Зеленский подписал указ об отстранении главы КС накануне. По его словам, это сделано для восстановления справедливости и разрешения конституционного кризиса. До этого Тулицкий не явился в офис генпрокурора, куда его вызвали для предъявления обвинения по уголовному делу. Ранее на Украине разразился конституционный кризис. Это связано с тем, что Конституционный суд признал незаконной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверные сведения в декларации.



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