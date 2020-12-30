Защита одного из фигурантов дела белорусского Пресс-клуба просит изменить ему меру пресечения

Ходатайство подал адвокат руководителя Академии Пресс-клуба, гражданина России Сергея Якупова. Как сказал защитник агентству «Интерфакс», об освобождении Якупова просят ведущие российские медиа, в том числе региональные, а также деятели медиасообщества. На прошлой неделе в офисе белорусского Пресс-клуба и дома у его сотрудников прошли обыски. Задержали нескольких человек. Им предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов и соучастии в преступлении. Сама организация оказывает помощь белорусским журналистам.