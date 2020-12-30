Защита одного из фигурантов дела белорусского Пресс-клуба просит изменить ему меру пресечения

Ходатайство подал адвокат руководителя Академии Пресс-клуба, гражданина России Сергея Якупова. Как сказал защитник агентству «Интерфакс», об освобождении Якупова просят ведущие российские медиа, в том числе региональные, а также деятели медиасообщества. На прошлой неделе в офисе белорусского Пресс-клуба и дома у его сотрудников прошли обыски. Задержали нескольких человек. Им предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов и соучастии в преступлении. Сама организация оказывает помощь белорусским журналистам.
2020-12-30T23:04:29+03:00
2020-12-30T23:04:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 30 декабря 2020
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