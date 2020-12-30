Суд в Молдавии принял решение об аресте бывшего посла республики в России Андрея Негуци

Его обвиняют в причастности к контрабандной перевозке анаболиков из Молдавии в Россию. Сам он вины не признает. Контрабанду обнаружили в начале месяца в микроавтобусе с дипломатическими номерами на молдавско-украинской границе. После этого власти страны приняли решение отозвать посла из Москвы.