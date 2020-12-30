Серьезное ДТП произошло на востоке МКАД

На внешней стороне в районе шоссе Энтузиастов столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. Они перекрыли три полосы движения, передает агентство ТАСС. В одной из машин из-за аварии заблокирован человек, рассказал источник в экстренных службах. Информация о пострадавших уточняется. По данным сервиса «Яндекс. Пробки» затруднено движение от Носовихинского шоссе.