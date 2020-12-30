Серьезное ДТП произошло на востоке МКАД

На внешней стороне в районе шоссе Энтузиастов столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. Они перекрыли три полосы движения, передает агентство ТАСС. В одной из машин из-за аварии заблокирован человек, рассказал источник в экстренных службах. Информация о пострадавших уточняется. По данным сервиса «Яндекс. Пробки» затруднено движение от Носовихинского шоссе.
2020-12-30T23:02:57+03:00
2020-12-30T23:02:57+03:00
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23:02, 30 декабря 2020
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