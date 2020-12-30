Роспотребнадзор признает, что ситуация с коронавирусом в стране пока еще неоднозначно стабильная

Многое будет зависеть от того, как пройдут новогодние праздники, — считают представители ведомства. Там также не рекомендовали тем, кто принимает лекарства в связи с коронавирусной инфекцией, выпивать бокал шампанского в новогоднюю ночь.
2020-12-30T22:34:07+03:00
2020-12-30T22:34:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:34, 30 декабря 2020
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