Выходец из спецслужб стал заместителем министра цифрового развития

Руководитель Спецсвязи ФСО Владимир Белановский стал девятым замом в ведомстве Максута Шадаева. Он также занимал пост замдиректора ФСО. Именно структуры Спецсвязи, как писало ранее интернет-издание «Медуза», занимаются анализом социологических исследований, публикаций СМИ и статистики со всей страны, прогнозируя протестные настроения.