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22:33, 30 декабря 2020

Выходец из спецслужб стал заместителем министра цифрового развития

Руководитель Спецсвязи ФСО Владимир Белановский стал девятым замом в ведомстве Максута Шадаева. Он также занимал пост замдиректора ФСО. Именно структуры Спецсвязи, как писало ранее интернет-издание «Медуза», занимаются анализом социологических исследований, публикаций СМИ и статистики со всей страны, прогнозируя протестные настроения.



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