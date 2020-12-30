Президент Владимир Путин подписал закон о всероссийской реновации

Документ опубликован на портале правовой информации. Авторы называют его законом о комплексном развитии территории. Критики этого документа, в свою очередь, говорят, что он фактически лишает граждан прав частной собственности на жилье. По их словам, норма, которая вводит этот закон, упрощает чиновникам возможность для сноса жилых домов и строительстве на их месте новых, а также переселения собственников.