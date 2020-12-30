Общая сумма исков, которые бизнесмен Евгений Пригожин подал к Навальному и его соратникам, составила 77 млн. руб

Общая сумма исков, которые бизнесмен Евгений Пригожин подал к политику Алексею Навальному и его соратникам, составила 77 миллионов рублей. Представители предпринимателя, которого в прессе называют также поваром Путина, сказали агентству «Интерфакс», что в ближайшее время юристы планируют подготовить и направить в суд еще 6 исков помимо тех десяти, которые уже рассматриваются. Пригожин обвиняет Навального и его сторонников в распространении сведений, которые порочат его честь, достоинство и деловую репутацию.