Сильный оползень произошел на юго-востоке Норвегии

В 40 км от Осло, в деревне Аск разрушены 14 домов. Пропавшими без вести числятся 12 человек. Эвакуированы около 700 жителей, всего планируется вывезти в безопасное место не менее полутора тысяч, передает местный телеканал NRK. Власти говорят, что это крупнейший оползень в истории королевства, его причины пока неизвестны.
2020-12-30T22:31:50+03:00
2020-12-30T22:31:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2766628-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:31, 30 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
25 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)