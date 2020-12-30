Сильный оползень произошел на юго-востоке Норвегии

В 40 км от Осло, в деревне Аск разрушены 14 домов. Пропавшими без вести числятся 12 человек. Эвакуированы около 700 жителей, всего планируется вывезти в безопасное место не менее полутора тысяч, передает местный телеканал NRK. Власти говорят, что это крупнейший оползень в истории королевства, его причины пока неизвестны.