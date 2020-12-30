Суд в Ленинградской области прекратил дело в отношении депутата от «ЕР», которого задержали во время кражи рельсов

Суд в Ленинградской области прекратил дело в отношении депутата от «Единой России», которого задержали во время кражи рельсов. Евгению Будаеву назначили штраф в размере 10 тысяч рублей, поскольку депутат признал вину, внес пожертвование местному детскому дому и принес официальные извинения РЖД, — пишет интернет-издание «Медиазона». Будаева задержали в начале месяца после жалобы местных жителей. Сам депутат настаивал, что рельс, который он распиливал, был выведен из эксплуатации.