Суд в Ленинградской области прекратил дело в отношении депутата от «ЕР», которого задержали во время кражи рельсов

Суд в Ленинградской области прекратил дело в отношении депутата от «Единой России», которого задержали во время кражи рельсов. Евгению Будаеву назначили штраф в размере 10 тысяч рублей, поскольку депутат признал вину, внес пожертвование местному детскому дому и принес официальные извинения РЖД, — пишет интернет-издание «Медиазона». Будаева задержали в начале месяца после жалобы местных жителей. Сам депутат настаивал, что рельс, который он распиливал, был выведен из эксплуатации.
2020-12-30T22:06:37+03:00
2020-12-30T22:06:37+03:00
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22:06, 30 декабря 2020
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