Гвинея стала первой африканской страной южнее Сахары, где начали прививать от коронавируса российской вакциной

О старте программы объявил сегодня посол России в Гвинее. Также сегодня власти Боливии рассказали, что собираются закупить более 5 млн. доз препарата. Ранее о планах получить вакцину объявило руководство Венесуэлы. Прививки вакцины «Спутник V» стали получать граждане Аргентины. В российском фонде прямых инвестиций, который участвовал в разработке препарата, говорят о мировой популярности «Спутника». У вакцины хорошая репутация, — настаивает глава фонда Кирилл Дмитриев.

Кирилл Дмитриев говорит, что в западных странах наблюдается шквал критики в адрес российской вакцины. В каких именно государствах это происходит – он не уточнил.