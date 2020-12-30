Противоречивые данные приходят о поведении в СИЗО бывшего схиигумена Сергия

Столичное управление тюремного ведомства отрицает, что арестованный полностью отказался от воды и пищи. Он не употребляет лишь некоторые продукты питания, поскольку соблюдает пост, — сказали представители ведомства агентству «Интерфакс». Ранее о решении Сергия временно отказаться от приема пищи по религиозным соображениям рассказали представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы. В частности, эту информацию подтвердила «Эху Москвы» член ОНК Марина Литвинович, которая навестила арестованного в столичном СИЗО.

Сергий, по словам Литвинович, считает, что показания на него дали бывшие соратники, которых он выгнал из монастыря, обвинив в употреблении наркотиков. Самого Сергия задержали на днях после появления видеозаписи, на которой он спрашивал у послушниц Среднеуральского женского монастыря, готовы ли они умереть. Теперь его обвиняют, в том числе, в склонении к самоубийству.