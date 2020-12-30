В парламенте Чечни обещали предоставить доказательства вины братьев Тимурзиевых, убитых при столкновении с полицией

В чеченском парламенте пообещали предоставить доказательства вины братьев Тимурзиевых, убитых в Грозном во время столкновения с полицией. Ранее в Ингушетии потребовали опубликовать видео произошедшего.

Председатель парламента чеченской республики Магомед Даудов объявил, что представители ингушской общественности могут завтра прийти лично к нему. В эфире телеканала «Грозный» политик отметил, что ждёт этих людей в 11:00. При этом, обращаясь к ним он добавил буквально следующее: «Но знайте, в случае если я докажу вам всё, ответственность за убитого и раненного с нашей стороны лежит на вас. Террорист – есть террорист».

Ранее сегодня два ингушских тейпа – это клановые объединения близких семей — потребовали от главы Чечни опубликовать доказательства того, что двое убитых в Грозном были террористами. Как писало интернет-издание «Радио Свобода», этот вопрос вызвал в Ингушетии широкий общественный резонанс, и многие люди были удивлены отсутствием видео, учитывая, что на проспекте Путина, где произошли эти события, установлены множество камер.

Инцидент, о котором идёт речь, случился в минувший понедельник. Как объявили местные власти, уроженцы Ингушетии братья Хасан и Хусейн Тимурзиевы, в центре города напали на полицейских и попробовали заполучить их оружие. В итоге, погиб один из сотрудников МВД. Оба предполагаемых преступника также были убиты.

Ранее интернет-издание «Кавказский узел» писало, что погибшие братья жили в Грозном с 2012-ого года и ранее поле зрения правоохранительных органов не попадали.