Подмосковное управление МЧС предупреждает жителей региона о сильном тумане и гололедице

Такая погода сохранится до 9 утра 31 декабря. Видимость местами может упасть до трехсот метров, — передает агентство «Москва». Ранее о гололедице в столице предупреждали в московском управлении МЧС. До 1 января в столичном регионе продлен «желтый» уровень погодной опасности, — говорят в Гидрометцентре.