Подмосковное управление МЧС предупреждает жителей региона о сильном тумане и гололедице

Такая погода сохранится до 9 утра 31 декабря. Видимость местами может упасть до трехсот метров, — передает агентство «Москва». Ранее о гололедице в столице предупреждали в московском управлении МЧС. До 1 января в столичном регионе продлен «желтый» уровень погодной опасности, — говорят в Гидрометцентре.
2020-12-30T21:33:27+03:00
2020-12-30T21:33:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:33, 30 декабря 2020
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