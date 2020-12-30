Следователи проверяют обстоятельства гибели спикера ярославской областной думы

Член партии «Единая Россия» Алексей Константинов стал жертвой ДТП в Тверской области. К месту происшествия, как рассказали в Следственном комитете, уже выехали сотрудники ведомства и криминалисты. В местном управлении МВД говорят, что автомобиль, за рулем которого находился Константинов, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой легковой машиной. Женщина, которая сидела там за рулем, получила травмы. Константинов возглавлял ярославскую областную думу последние пару лет. До этого он руководил одним из районов в области.
2020-12-30T21:33:15+03:00
2020-12-30T21:33:15+03:00
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21:33, 30 декабря 2020
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