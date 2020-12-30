Следователи проверяют обстоятельства гибели спикера ярославской областной думы

Член партии «Единая Россия» Алексей Константинов стал жертвой ДТП в Тверской области. К месту происшествия, как рассказали в Следственном комитете, уже выехали сотрудники ведомства и криминалисты. В местном управлении МВД говорят, что автомобиль, за рулем которого находился Константинов, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой легковой машиной. Женщина, которая сидела там за рулем, получила травмы. Константинов возглавлял ярославскую областную думу последние пару лет. До этого он руководил одним из районов в области.