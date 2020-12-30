Сотрудник международного комитета «Красного креста» погиб в результате теракта в аэропорту йеменской столицы

Еще трое работников этой организации пострадали. По предварительным данным, жертвами трех взрывов могли стать не менее 27 человек. Власти говорят о десятках раненых. Нападение произошло в тот момент, когда в Йемен прилетели члены нового правительства республики. Чуть позже еще один взрыв прогремел неподалеку от правительственной резиденции, где находились новые министры. Власти считают, что к этому причастны члены вооруженной группировки хуситов, которые уже несколько лет ведут войну с правительственными силами. Сами хуситы это отрицают.
2020-12-30T21:32:39+03:00
2020-12-30T21:32:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 30 декабря 2020
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