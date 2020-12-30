Сотрудник международного комитета «Красного креста» погиб в результате теракта в аэропорту йеменской столицы

Еще трое работников этой организации пострадали. По предварительным данным, жертвами трех взрывов могли стать не менее 27 человек. Власти говорят о десятках раненых. Нападение произошло в тот момент, когда в Йемен прилетели члены нового правительства республики. Чуть позже еще один взрыв прогремел неподалеку от правительственной резиденции, где находились новые министры. Власти считают, что к этому причастны члены вооруженной группировки хуситов, которые уже несколько лет ведут войну с правительственными силами. Сами хуситы это отрицают.