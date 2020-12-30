Пассажирский автобус подвергся террористической атаке на востоке Сирии

Это произошло недалеко от города Дейр эз-Зор. По данным местного государственного агентства САНА, погибли не менее 28 человек, 13 получили ранения.
2020-12-30T21:32:09+03:00
2020-12-30T21:32:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 30 декабря 2020
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