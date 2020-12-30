Член ОНК Марина Литвинович: Бывший схимонах Сергий объяснил отказ от приема пищи в СИЗО религиозными соображениями

Бывший схимонах Сергий объяснил отказ от приема пищи в СИЗО исключительно религиозными соображениями. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Общественной наблюдательной комиссии столицы Марина Литвинович, навестившая проповедника в изоляторе.

«Мы посетили схимонаха Сергия, в миру Николая Романова, в СИЗО N7 в Капотне. Он содержится в одиночной камере. Сергий заметил, что не чувствует особой разницы с кельей. Никаких претензий к условиям содержания у него нет. Он сказал, что не ест и не пьет, потому что постится, и будет соблюдать этот пост в течение 5-10 суток. При этом Сергий подчеркнул, что это не является голодовкой», — уточнила М.Литвинович.

По ее словам, вину он не признает. «Сергий заявил, что против него дают показания три человека, которых он не так давно выгнал из монастыря за прием наркотических веществ», — уточнила М.Литвинович.

Она также сообщила, что Сергий подтвердил, что ранее был судим и отбывал наказание, а в советское время был сотрудником милиции.