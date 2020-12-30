В автобусах китайского Шанхая собираются запретить громкие разговоры и использовать устройства с включенным звуком

Как пишет газета «Шанхай Дэйли», это сделали в рамках борьбы с так называемым «шумовым загрязнением». Также пассажирам будет запрещено кашлять и чихать, не прикрывая нос и рот платком или салфеткой, есть, снимать обувь, лежать поперек сиденья и ставить на них ноги. Кроме того, на некоторых маршрутах, как заверили в транспортной компании, уменьшат громкость динамиков, которые объявляют остановки, а кондукторов попросят говорить тише.
2020-12-30T21:04:53+03:00
2020-12-30T21:04:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 30 декабря 2020
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