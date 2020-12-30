Аргентина стала крупнейшей страной Латинской Америки, где легализовали аборты

Соответствующий закон принял сегодня парламент республики. Во время голосования, как сообщается, у здания законодательного органа проходили акции как сторонников, так и противников закона о прерывании беременности. Как отмечают правозащитники, решение аргентинских парламентариев может подтолкнуть к тому, что процесс легализации абортов начнется и в других государствах Латинской Америки. Против закона выступила католическая церковь, которая имеет существенное влияние в аргентинском обществе.