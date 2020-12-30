В Англии ужесточают карантин

Почти три четверти населения этого региона Великобритании с завтрашнего дня будут жить в условиях максимально строгих ограничений, — объявил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок. Все это связано с обнаружением новой, более заразной мутацией коронавируса. Жесткий карантин будет действовать, в том числе, в Бирмингеме – втором по численности населения городе Англии после Лондона. В британской столице самые жесткие ограничения действуют уже десять дней.
2020-12-30T21:04:21+03:00
2020-12-30T21:04:21+03:00
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21:04, 30 декабря 2020
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