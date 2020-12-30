В Самаре задержали журналистку, которая освещала попытку противников вакцинации встретиться с губернатором

Это случилось, когда Екатерина Протасовицкая вернулась в город, — пишет сайт «ОВД-Инфо». В аэропорту полицейские показали ей материалы дела об организации массового скопления людей, после чего отвезли ее в отдел, куда несколько часов не пускали адвоката. Кроме того, журналистку тайно вывезли в один из районных судов, однако, тот отказался рассмотреть вопрос в отношении Протасовицкой. На прошлой неделе несколько десятков человек собрались в здании правительства Самарской области и потребовали встречи с главой региона, чтобы обсудить вакцинацию от коронавируса. В итоге были задержаны 12 человек.