В Самаре задержали журналистку, которая освещала попытку противников вакцинации встретиться с губернатором

Это случилось, когда Екатерина Протасовицкая вернулась в город, — пишет сайт «ОВД-Инфо». В аэропорту полицейские показали ей материалы дела об организации массового скопления людей, после чего отвезли ее в отдел, куда несколько часов не пускали адвоката. Кроме того, журналистку тайно вывезли в один из районных судов, однако, тот отказался рассмотреть вопрос в отношении Протасовицкой. На прошлой неделе несколько десятков человек собрались в здании правительства Самарской области и потребовали встречи с главой региона, чтобы обсудить вакцинацию от коронавируса. В итоге были задержаны 12 человек.
2020-12-30T21:04:05+03:00
2020-12-30T21:04:05+03:00
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21:04, 30 декабря 2020
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