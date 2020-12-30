Арестованный бывший схиигумен Сергий отказался от еды и воды в изоляторе

Об этом рассказали представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы, которые встретились с Сергием. По их словам, сам он не считает свое решение голодовкой и называет это постом. Бывшего схимонаха задержали в ночь на вторник в Среднеуральском монастыре, который Сергий и его сторонники несколько месяцев удерживали. Поводом послужила видеозапись, на которой экс-схиигумен спрашивал у прихожан, готовы ли они умереть. Сейчас его обвиняют в самоуправстве, а также склонении к самоубийству. Сам он вину не признает.