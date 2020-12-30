Арестованный бывший схиигумен Сергий отказался от еды и воды в изоляторе

Об этом рассказали представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы, которые встретились с Сергием. По их словам, сам он не считает свое решение голодовкой и называет это постом. Бывшего схимонаха задержали в ночь на вторник в Среднеуральском монастыре, который Сергий и его сторонники несколько месяцев удерживали. Поводом послужила видеозапись, на которой экс-схиигумен спрашивал у прихожан, готовы ли они умереть. Сейчас его обвиняют в самоуправстве, а также склонении к самоубийству. Сам он вину не признает.
2020-12-30T21:03:19+03:00
2020-12-30T21:03:19+03:00
https://echo.msk.ru/news/2766580-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:03, 30 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
25 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)