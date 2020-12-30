Министерство цифрового развития продлило на полгода эксперимент по бесплатному доступу к интернету

Он предоставляется гражданам для посещения так называемых социально значимых сайтов. Сейчас в этом списке более 370-и интернет-ресурсов, в том числе, госуслуги, российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», почтовые сервисы и ряд СМИ. По данным представителей ведомства, с апреля, когда был запущен проект, им воспользовались примерно 2 миллиона человек. Участниками эксперимента стали пять крупнейших операторов связи. Критики программы считают, что она приведет к удорожанию услуг связи.
2020-12-30T20:35:17+03:00
2020-12-30T20:35:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:35, 30 декабря 2020
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