Министерство цифрового развития продлило на полгода эксперимент по бесплатному доступу к интернету

Он предоставляется гражданам для посещения так называемых социально значимых сайтов. Сейчас в этом списке более 370-и интернет-ресурсов, в том числе, госуслуги, российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», почтовые сервисы и ряд СМИ. По данным представителей ведомства, с апреля, когда был запущен проект, им воспользовались примерно 2 миллиона человек. Участниками эксперимента стали пять крупнейших операторов связи. Критики программы считают, что она приведет к удорожанию услуг связи.