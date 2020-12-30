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20:34, 30 декабря 2020

Власти Южной Осетии намерены добиваться вхождения республики в состав Российской Федерации

Это гарантирует стабильность и безопасность граждан, — сказал президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Он добавил, что предлагал внести положение о вхождении республики в состав России еще при подписании с Москвой договора о союзничестве и интеграции. По мнению Бибилова, угроза республике до сих пор исходит со стороны Грузии. Это будет продолжаться, пока Тбилиси не признает Южную Осетию независимым государством.



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