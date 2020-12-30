Глава думского комитета по бюджету, единоросс А. Макаров, как пишет The Insider, не указал в своей декларации квартиру

Глава думского комитета по бюджету, единоросс Андрей Макаров, как пишет интернет-издание The Insider, не указал в своей декларации квартиру, в которой фактически проживает. В его документах фигурирует лишь жилплощадь в Москве, где давно никто не живет, — выяснило издание. Квартира в Хамовниках, возле которой часто видят автомобиль депутата, записана на его бывшую супругу. Официально депутат расторг брак с Натальей Макаровой несколько лет назад, после чего из его декларации исчезли также земельный участок и дом в Испании, — обращает внимание The Insider. Сам Макаров на вопросы, связанные с его декларацией, не ответил.
2020-12-30T20:34:15+03:00
2020-12-30T20:34:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:34, 30 декабря 2020
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