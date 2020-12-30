Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России по делу о незаконном доступе к государственной тайне

Мера пресечения выбрана в отношении Николая Колобухова. По данным агентства ТАСС, ранее он работал в одной из российских силовых структур, кроме того, человек с такими же фамилией, именем и отчеством значится на посту заместителя гендиректора дочерней компании РЖД – «Скоростные магистрали». Других подробностей об этом деле и о самом арестованном агентство пока не приводит.