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20:31, 30 декабря 2020

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России по делу о незаконном доступе к государственной тайне

Мера пресечения выбрана в отношении Николая Колобухова. По данным агентства ТАСС, ранее он работал в одной из российских силовых структур, кроме того, человек с такими же фамилией, именем и отчеством значится на посту заместителя гендиректора дочерней компании РЖД – «Скоростные магистрали». Других подробностей об этом деле и о самом арестованном агентство пока не приводит.



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