Банк «Восточный» отказался от денежных претензий к американскому инвестору Майклу Калви

Кредитная организация отзывает свой иск к фигурантам уголовного дела о растрате средств банка. Об этом сказали в Мещанском суде Москвы, где начинают рассматривать материалы дела в отношении Калви и других обвиняемых. Самому инвестору сегодня продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий. Сам Калви вины не признает, он считает уголовное преследование незаконной попыткой разрешить корпоративный спор.