Банк «Восточный» отказался от денежных претензий к американскому инвестору Майклу Калви

Кредитная организация отзывает свой иск к фигурантам уголовного дела о растрате средств банка. Об этом сказали в Мещанском суде Москвы, где начинают рассматривать материалы дела в отношении Калви и других обвиняемых. Самому инвестору сегодня продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий. Сам Калви вины не признает, он считает уголовное преследование незаконной попыткой разрешить корпоративный спор.
2020-12-30T20:04:42+03:00
2020-12-30T20:04:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 30 декабря 2020
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