Представители двух ингушских родов просят у чеченского руководства предъявить доказательства вины 2 убитых в Грозном

Представители сразу двух ингушских родов просят у чеченского руководства предъявить доказательства вины двух убитых в Грозном молодых людей. Как сообщали чеченские власти, в понедельник в центре города неизвестные напали на сотрудников патрульно-постовой службы. Сами нападавшие были застрелены, при этом погиб один полицейский и ранен его коллега. Видеообращение к главе республики Рамзану Кадырову записали представители родов Тимурзиевых и Султыговых, — пишет интернет-издание «Кавказский узел». Они также требуют выдать тела убитых братьев их родственникам. На это обращение уже ответил спикер чеченского парламента Магомед Даудов, который пригласил представителей ингушских семейств завтра на встречу в здании законодательного органа. По его словам, там предоставят необходимые доказательства.