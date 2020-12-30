Минздрав Оренбургской области, как пишет интернет-издание 7х7, попросил нескольких медиков вернуть часть доплат

Они положены за работу с зараженными коронавирусом. Об этом рассказали, в частности, сотрудники одной из местных больниц. В самом областном Минздраве, по сведениям издания, говорят, что из-за ошибки старшей медсестры нескольким врачам начислили больше, чем положено. Официально в ведомстве и областной прокуратуре ситуацию не комментировали.