Власти Петербурга смягчают ограничения, которые вступят в силу в новогодние дни

Уже с 7 января городским театрам разрешат вновь принимать зрителей, а ресторанам и барам продлили время работы с 4 по 31 января. Вместо 7 вечера они должны будут закрываться в 11 часов. В то же время, запрет на работу с 30 декабря по 3 января сохраняется. Такие меры в Смольном объясняют необходимостью остановить распространение коронавируса.