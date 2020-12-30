Власти Петербурга смягчают ограничения, которые вступят в силу в новогодние дни

Уже с 7 января городским театрам разрешат вновь принимать зрителей, а ресторанам и барам продлили время работы с 4 по 31 января. Вместо 7 вечера они должны будут закрываться в 11 часов. В то же время, запрет на работу с 30 декабря по 3 января сохраняется. Такие меры в Смольном объясняют необходимостью остановить распространение коронавируса.
2020-12-30T20:03:16+03:00
2020-12-30T20:03:16+03:00
https://echo.msk.ru/news/2766560-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:03, 30 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
25 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)