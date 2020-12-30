Комендантский час вводится в Латвии

Он будет действовать, в том числе, в новогодние праздничные дни и в выходные на следующей неделе. Жители республики должны оставаться дома с 10 вечера и до 5 утра, покидать место жительства можно только в крайнем случае. Магазины, а также рестораны и кафе в ближайшие дни будут работать до 9 вечера, чтобы их сотрудники смогли вовремя добраться до дома. Такие меры связаны с пандемией коронавируса.