Комендантский час вводится в Латвии

Он будет действовать, в том числе, в новогодние праздничные дни и в выходные на следующей неделе. Жители республики должны оставаться дома с 10 вечера и до 5 утра, покидать место жительства можно только в крайнем случае. Магазины, а также рестораны и кафе в ближайшие дни будут работать до 9 вечера, чтобы их сотрудники смогли вовремя добраться до дома. Такие меры связаны с пандемией коронавируса.
2020-12-30T20:02:07+03:00
2020-12-30T20:02:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 30 декабря 2020
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