Управление МЧС по Москве предупреждает жителей столицы о гололеде

Неблагоприятные метеорологические условия сохранятся в городе минимум до утра 31 декабря. В этой связи спасатели рекомендуют автомобилистам ограничить скорость движения, избегать внезапных маневров и увеличить дистанцию между транспортными средствами.
2020-12-30T19:34:01+03:00
2020-12-30T19:34:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:34, 30 декабря 2020
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