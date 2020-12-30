МВД Турции запретило иностранным туристам гулять в новогоднюю ночь по центрам городов

Как пишет местная газета «Хюриэт», это сделано для предотвращения распространения коронавируса. Запрет вступит в силу в 9 вечера 31 декабря и будет действовать до 10 утра 1 января. Ранее турецкие власти запретили праздничные мероприятия в отелях и ресторанах при отелях, а также новогодние банкеты.
2020-12-30T19:33:32+03:00
2020-12-30T19:33:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:33, 30 декабря 2020
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