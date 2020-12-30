Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал закон о торговой сделке с ЕС после выхода Великобритании из ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал закон о торговой сделке с Евросоюзом после выхода Великобритании из ЕС. Ранее этот документ подавляющим большинством голосов утвердили депутаты британского парламента. На прошлой неделе Лондон и Брюссель договорились по вопросам двусторонней торговли и дальнейшего взаимодействия со следующего года. 31 декабря истекает переходный период, когда в Соединенном королевстве еще действуют нормы и законы Евросоюза. Окончательная ратификация соглашения ожидается в феврале.
2020-12-30T19:33:18+03:00
2020-12-30T19:33:18+03:00
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19:33, 30 декабря 2020
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