Бывший схимонах Сергий отказывается от еды и воды в московском СИЗО

Однако, он называет это постом, а не голодовкой, — говорят в Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Правозащитники, которые встретились с Сергием, говорят, что на условия содержания он не жалуется. Накануне Сергий был арестован по решению Басманного суда. Его обвиняют в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу совести. В Следственном комитете говорят, что бывший схиигумен, который ранее установил контроль над женским монастырем в Свердловской области, публично призывал монахинь к самоубийству. Сам он вины не признает.