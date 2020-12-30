Бывший схимонах Сергий отказывается от еды и воды в московском СИЗО

Однако, он называет это постом, а не голодовкой, — говорят в Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Правозащитники, которые встретились с Сергием, говорят, что на условия содержания он не жалуется. Накануне Сергий был арестован по решению Басманного суда. Его обвиняют в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу совести. В Следственном комитете говорят, что бывший схиигумен, который ранее установил контроль над женским монастырем в Свердловской области, публично призывал монахинь к самоубийству. Сам он вины не признает.
2020-12-30T19:32:07+03:00
2020-12-30T19:32:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 30 декабря 2020
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