Красную площадь закроют для посетителей в новогоднюю ночь

Это сделано в рамках мер по борьбе с коронавирусом, — сказали в департаменте безопасности московской мэрии. Вход на площадь будет ограничен уже с 6 вечера 31 декабря. В то же время, в МВД сказали агентству Интерфакс, что каток возле стен Кремля будет работать до 7 часов вечера. Ранее столичная администрация отменила общегородские культурные массовые мероприятия в рамках празднования Нового года и Рождества. В мэрии призывают горожан воздержаться в дни новогодних каникул от посещения многолюдных мест.
2020-12-30T19:07:27+03:00
2020-12-30T19:07:27+03:00
https://echo.msk.ru/news/2766524-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:07, 30 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
25 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)