Красную площадь закроют для посетителей в новогоднюю ночь

Это сделано в рамках мер по борьбе с коронавирусом, — сказали в департаменте безопасности московской мэрии. Вход на площадь будет ограничен уже с 6 вечера 31 декабря. В то же время, в МВД сказали агентству Интерфакс, что каток возле стен Кремля будет работать до 7 часов вечера. Ранее столичная администрация отменила общегородские культурные массовые мероприятия в рамках празднования Нового года и Рождества. В мэрии призывают горожан воздержаться в дни новогодних каникул от посещения многолюдных мест.